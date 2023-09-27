عيد ميلاد محمد عبلة الـ70.. مسيرة ممتدة من الإبداع

يوافق اليوم عيد ميلاد الفنان التشكيلي محمد عبلة الـ70، أحد أبرز الفنانين التشكيليين المعاصرين في مصر، كما امتد نشاطه إلى العمل والتدريس في عدد من الدول الأوروبية، وحصل على العديد من الجوائز من داخل وخارج مصر، وأحدثها وسام معهد جوته من ألمانيا 2022.

مسيرة محمد عبلة

وحسب الموقع الرسمي لقطاع الفنون التشكيلية، محمد عبلة مولود في الدقهلية في 27 سبتمبر 1953، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة الإسكندرية 1977، ثم على دبلوم كلية الفنون الجميلة 1978، وبعدها درس النحت فى كلية الفنون والصناعات بزيورخ - سويسرا 1981.

كما عمل مديرا لقاعة الفنون التشكيلية بالأوبرا في 1990، وأستاذا زائرا للفنون مدرسة أوربرو السويد، ترأس مجلس إدارة آتيليه القاهرة 2010.

وشارك ونظم العديد من المعارض الفنية الفردية والجماعية داخل وخارج مصر، أحدثها معرض بعنوان «كما أنا» بجاليرى «مصر» بالزمالك في سبتمبر 2023، وله العديد من الأعمال المهمة من بينها نُصب تمثال سيزيف في ألمانيا 1994.

جوائز حصل عليها محمد عبلة:

- الجائزة الأولى في بينالي الكويت 1996.

- الجائزة الكبرى في بينالي الإسكندرية الدورة «19» 1997.

- الجائزة الشرفية في ترينالي مصر الدولي الثالث لفن الجرافيك 1999.

- جائزة وسام جوته الألماني لعام 2022

الجوائز المحلية

- الجائزة الأولى معرض الطلائع الثامن عشر 1978.

- الجائزة الأولى عن معرض «القاهرة في عيون الفنانين» 1985.

- الجائزة الثانية في المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة «22» 1991.