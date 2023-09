تفاصيل حريق هائل داخل مصنع بالهند.. 5 فرق إطفاء لمكافحة النيران (فيديو)

أسفر حريق ضخم اندلع في مصنع للكمياويات في ولاية البنجاب شمال الهند، عن إصابة 5 أشخاص، لم تعرف أسبابه حتى الآن، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام هندية اليوم الأربعاء.

ونشرت وسائل إعلام هندية، بينها صحيفة «إنديا توداي»، تفاصيل الحادث، وقالت إن الحريق اندلع في مصنع للمواد الكيماوية بمنطقة «موهالي»، مما أدى إلى حدوث عدة انفجارات داخل المصنع.

واندلع الحريق حوالي الساعة 11:00 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي «08:30 صباحا بتوقيت القاهرة»، فيما نشرت السلطات الهندية 5 فرق إطفاء من منطقتي موهالي وروبار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت «إنديا توداي»، أن الحريق أسفر عن إصابة 5 عمال، فيما تواجدت أكثر من 24 سيارة إطفاء، في موقع الحريق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال مسؤولون إن 6 نساء على الأقل يعملن في مصنع للكيماويات أصيبن جراء اندلاع حريق هائل في منطقة كورالي بمقاطعة موهالي في البنجاب، وفقا لما ذكرته صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية.

