تفاصيل حريق هائل داخل مصنع بالهند.. 5 فرق إطفاء لمكافحة النيران (فيديو)
وقوع عدة انفجارات داخل المصنع جراء الحريق
كتب:
حسن رمضان
06:21 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
تصاعد دخان أسود كثيف جراء حريق بمصنع شمال الهند
أسفر حريق ضخم اندلع في مصنع للكمياويات في ولاية البنجاب شمال الهند، عن إصابة 5 أشخاص، لم تعرف أسبابه حتى الآن، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام هندية اليوم الأربعاء.
ونشرت وسائل إعلام هندية، بينها صحيفة «إنديا توداي»، تفاصيل الحادث، وقالت إن الحريق اندلع في مصنع للمواد الكيماوية بمنطقة «موهالي»، مما أدى إلى حدوث عدة انفجارات داخل المصنع.
اندلاع الحريق حوالي الساعة 11:00 صباحا
واندلع الحريق حوالي الساعة 11:00 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي «08:30 صباحا بتوقيت القاهرة»، فيما نشرت السلطات الهندية 5 فرق إطفاء من منطقتي موهالي وروبار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
تواجد أكثر من 24 سيارة إطفاء في موقع الحريق
وأضافت «إنديا توداي»، أن الحريق أسفر عن إصابة 5 عمال، فيما تواجدت أكثر من 24 سيارة إطفاء، في موقع الحريق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال مسؤولون إن 6 نساء على الأقل يعملن في مصنع للكيماويات أصيبن جراء اندلاع حريق هائل في منطقة كورالي بمقاطعة موهالي في البنجاب، وفقا لما ذكرته صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية.
#WATCH Five labourers injured in fire in a chemical factory in Industrial Focal Point at Chanalon, in Punjab's Mohali— ANI (@ANI) September 27, 2023
Details awaited. pic.twitter.com/eIdqurP8bG
من جانبها، قامت السلطات الهندية، بتطويق المنطقة المحيطة بمصنع الكيماويات كإجراء احترازي، وحثت السكان في المنطقة المجاورة على البقاء في منازلهم وإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة لتجنب استنشاق الدخان السام.