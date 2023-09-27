أهالي قنا يحتفلون بالمولد النبوي.. «زغاريد وحلوى وجمال خضراء»

احتفلت الطرق الصوفية في محافظة قنا بالمولد النبوي الشريف عن طريق الدورة، في مركزي دشنا ونقادة، حيث خرجت الطرق الصوفية في مسيرة ضخمة تقدمها مجموعة كبيرة من حاملي العُصي والخيول والجمال.

مسيرة ضخمة من مقام الشيخ جلال الكندي في قنا

ففي مركز دشنا، شمال محافظة قنا، انطلقت مسيرة ضخمة من مقام الشيخ جلال الكندي بمدينة قنا، في تمام الساعة التاسعة صباحا، بطول 2 كيلو متر حضرها أهالي المدينة والقرى .

وتقدم المسيرة المواطنين حاملين العصي المرفوعة مرددين كلمات «حي يا حي.. صلوا على رسول الله»، ومن خلفهم رجال يمتطون الخيول ووراءهم آلاف المواطنين وعربات الكارو يستقلها الشباب، ودارت الدورة نحو 3 كيلومترات، واستقرت مرة أخرى عند المقام.

مسيرة للطرق الصوفية احتفالا بالمولد النبوي في قنا

وفي مركز نقادة، خرجت دورة المولد في مسيرة بها آلاف المواطنين والطرق الصوفية حاملين الأعلام، فيما أطلقت أطلقت الزغاريد والقت الحلوى والبلح على المواطنين في المسيرة احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال محمد على، أحد أبناء الطريقة الرفاعية بقنا، إن احتفالات المولد النبوي في الصعيد وتحديدا محافظة قنا، لها طقوس معينة ومعروفة منذ مئات السنين والكل يخرج في مسيرات الاحتفال بالمولود النبوي الشريف.