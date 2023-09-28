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القبض على سائق أتوبيس نقل عام بتهمة طمس أرقام اللوحات

كتب:

محمد بركات
01:54 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
الداخلية- أرشيفية

الداخلية- أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما جرى تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويفيد طمس أحد سائقي النقل العام اللوحات المعدنية للأتوبيس المسؤول عن قيادته.

ضبط سائق بتهمة طمس اللوحات

بالفحص، أمكن تحديد وضبط المركبة المشار إليها «تابعة لشركة نقل جماعي»، وقائدها مقيم بمحافظة القليوبية.

وبمواجة السائق، اعترف بارتكاب الواقعة خشية رصده من كاميرات الرادار، بقصد التهرب من المخالفات المرورية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله.

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