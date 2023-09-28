أنشطة وفعاليات مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية خلال شهر أكتوبر

ينظم مركز الحرية للإبداع في الاسكندرية والتابع لقطاع التنمية الثقافية خلال شهر أكتوبر العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، احتفالا بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، إلى جانب أنشطة المركز في السينما وعروض سينما الأطفال والندوات الثقافية والادبية والورش الفنية والموسيقية والمعارض الفنية.

جدول قسم المسرح

‎ورشة أكوا لتنمية الكتابة الإبداعية

الأربعاء 4 أكتوبر

الساعة 6 مساءً في قاعة السينما ‎الجزء الأول ورش عمل وتدريبات عملية علي: (المرحلة الثالثة) ‎كيف تصوغ سؤال المرحلة؟‎ كيف تصوغ هدف المرحلة؟ ‎كيف تصوغ ملامح شخصية المرحلة؟‎ هل شاهدت فيلم العثور على الابن؟ ‎شاهد واكتب.

الجزء الثاني الراوي - أنواع الرواة

الأربعاء 18/ 10

الساعة 6 مساءً ‎الجزءالأول ورش عمل وتدريبات عملية علي: (المرحلة الرابعة)‎ كيف تصوغ سؤال المرحلة ؟‎ كيف تصوغ هدف المرحلة؟‎ كيف تصوغ ملامح شخصية المرحلة؟ ‎هل شاهدت فيلم العثور على الابن؟ ‎شاهد واكتب‎ الجزء الثاني أنواع الرواة - تطبيقات ‎تقديم د. سحرشريف و د. محمد عبدالحميد خليفة

‎الأربعاء 4/ 10

‎ندوة بعنوان مناقشة ديوان «مبروك خسرت الانتظار» للشاعر مدحت منير الحائز على جائزة التميز لاتحاد كتاب مصر مناقشة الشاعر والناقد أحمد حنفي ويدير اللقاء الشاعر محمد خميس الساعة 6.30 مساءً.

‎الأحد 8/ 10

‎ندوة ضمن سلسلة ندوات تاريخ الإسكندرية بين الماضي والحاضر‎بعنوان «شخصية الإسكندرية في العصر الإسلامي وأصول وروافد ثقافتها في العصر الحديث» المتحدث د. سحر سالم أستاذ التاريخ الإسلامي كلية الآداب جامعة الإسكندرية الساعة 6.30 مساءً قاعة توفيق الحكيم

‎الثلاثاء 10/10

‎احتفالية بمناسبة الذكري الخمسين لانتصارات اكتوبر المجيد بحضور الابطال الحقيقيين واصحاب البصمات القوية في المعركة مع عرض فيلم تسجيلي لبعض المعارك والمواقف القتالية للابطال بمشاركة المايسترو محمود أبو زيد يدير اللقاء المستشار الإعلامى إبراهيم عبد الله الساعة 6 مساءً قاعة المسرح

‎الأربعاء 11/10

‎ندوة بعنوان «مناقشة رواية مقاعد مخصصة للسيدات» للكاتبة الروائية منى عارف مناقشة د. بهاء حسب الله و الأديب أحمد فضل شبلول يدير اللقاء الأديب محمد عباس علي الساعة 6.30 مساءً قاعة توفيق الحكيم

‎السبت14/10

‎أمسية ثقافية فنية بعنوان «دور الموسيقى التصويرية في الدراما واثارها فى النجاح» المتحدثان د. وليد شوشة عميد اكاديمية الفنون بالإسكندرية و د. محمد علاء محمد فتحي أستاذ الموسيقى العربية وعلى هامش الأمسية إفتتاح معرض للوحات لفريق ايارو نوب التابع لفريق السعادة الثقافية بالإسكندرية اشراف د. محمد عبد السلام كلية الفنون الجميلة الندوة من إعداد وتقديم الكاتب والناقد أحمد حافظ الساعة 6 مساءً قاعة المسرح والأخوين وانلى.

‎الأحد 15/10

‎ندوة ولقاء مع الشاعر عبدالعزيز جويدة حول أعماله وتجربته الشعرية بمشاركة نخبة من شعراء الإسكندرية يدير اللقاء الشاعرة فوزية شاهين الساعة 6.30 مساءً قاعة توفيق الحكيم

‎الأحد22/10

‎ في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة وبمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لإغراق المدمرة إيلات لقاء مع صانع الحدث، ضيف شرف اللقاء نيهال محمود عبد الرحمن فهمي إبنة قائد البحرية المصرية الراحل الفريق محمود عبد الرحمن فهمي المخطط لهذا النصر العظيم تقديم محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق الساعة 6.30 مساء قاعة المسرح

‎الاثنين 23/ 10

‎بالتعاون مع جمعية أصدقاء الفنون و الموسيقى الصالون الموسيقى و لقاء حول «الأغنية المصرية سلاح آخر حرب أخرى» يقدمه الشاعر الغنائى الكبير عماد حسن و تدير اللقاء الشاعرة و الناقدة الأدبية الدكتورة إيمان الجمل الساعة 7 مساء بقاعة المسرح.

‎الأربعاء والخميس ‎25 و26/ 10

‎بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، ينعقد مؤتمر بعنوان طه حسين .. «آفاق لا تنتهي» أربع جلسات بحثية الساعة 6 مساء قاعة المسرح.

‎السبت 28/ 10

‎احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر بحضور الدكتور عمرو موسى وزير الخارجية المصرية والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، اللواء الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق تقدم الدروع والشهادات الخاصة بالتكريم من نادي روتاري إسكندرية رمل تقديم اللواء صلاح الدين عيد الساعة 6 مساءً قاعة المسرح.

‎الأحد 29/ 10

أمسية شعرية بعنوان «50 سنة حب و فداء» بمشاركة نخبة من الشعراء وتقديم الشاعر علاء شكر الساعة 6 مساء قاعة المسرح

جدول قسم المسرح

‎الخميس 12/ 10

حفل فريق نغم للموسيقى العربية بمناسبة احتفالات بنصر أكتوبر بقيادة المايسترو أحمد رجب الساعة 7 مساء.

‎الاثنين 30/ 10

‎بالتعاون مع كلية التربية النوعية الملتقى التوظيفى السادس بعنوان «التعليم النوعى و التوجيهات الرقمية المواكبة لسوق العمل» الساعة 6 مساء.

جدول قسم السينما

‎الاثنين 9/ 10/ 2023

عرض الفيلم الوثائقى الهروب إلى الماضى إخراج حازم العطار الساعة 6 مساء

‎الخميس19/ 10/ 2023

صالون كلام فالسيما تقديم المخرج السينمائى أشرف فايق الساعة 7 مساء

‎السبت من كل أسبوع ‎1.30 مساء

‎نادى سينما الأطفال إشراف الناقد محمد كمال مبارك

الثلاثاء من كل أسبوع ‎6 مساء

‎نادي الإبداع للسينما إشراف الناقد محمد كمال مبارك

قسم المعارض

14/10/2023

‎افتتاح معرض للوحات لفريق ايارو نوب التابع لفريق السعادة الثقافية بالأسكندرية اشراف