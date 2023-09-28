حقل بركاني في إيطاليا يسجل أقوى هزة أرضية منذ 4 عقود

سجلت مدينة نابولي، في جنوب إيطاليا، زلزالاً قوياً بشدة بلغت 4.2 درجات على مقياس ريختر، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، اعتبرتها السلطات الإيطالية أقوى هزة أرضية في المنطقة على مدار أكثر من 4 عقود.

زلزال يضرب حقلاً بركانياً في إيطاليا

وبحسب تقرير المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين، فإن الهزة الأرضية التي ضربت حقلاً بركانياً في جنوب إيطاليا، بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، تعتبر الأكبر منذ 40 عاماً، دون ورود تقارير عن وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وأضاف المعهد الوطني الإيطالي للرصد الجيولوجي أن الزلزال الذي وقع في الساعات الأولي من صباح اليوم في تمام الساعة 3:35 صباحاً بالتوقيت المحلي، حوالي 01:35 بتوقيت جرينتش، وفق لما نشر بوكالة «رويترز» قبل قليل.

لا خسائر بشرية أو مادية بسبب الزلزال

وتابعت الوكالة أن الزلزال الذي ضرب مدينة نابولي، هو بين أكثر من 60 هزة أرضية وقعت منذ مساء أمس، ولم تكن هناك أي خسائر

وقالت إدارة الحماية المدنية الإيطالية في بيان رسمي، أن الهزة الأرضية شعر بها السكان في مدينة نابولي، التي تقع فوق حقل بركاني، ولكن لم ترد تقارير عن أي أضرار حتى الآن.