«حماة الوطن بالجيزة» تواصل حملة «وكلتك - كمل مسيرتك» لجمع توكيلات للرئيس السيسي

أعلن مصطفى جعفر سالمان أمين التنظيم في حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن أمانة الجيزة تواصل لليوم الثاني على التوالي حملة «وكلتك.. كمل مسيرتك»؛ لجمع توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

«وكلتك.. كمل مسيرتك» لدعم السيسي في الانتخابات المقبلة

وأوضح «سالمان»، خلال بيان، أن قيادت الحزب بالجيزة برئاسة النائب نافع عبد الهادي أمين عام الحزب بالمحافظة وكيل لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب ومساعديه حريصين على متابعة سير إجراء عمل التوكيلات للمواطنين بمقرات الشهر العقاري بجميع مراكز المحافظة، لافتا إلى أن هناك حرصا كبيرا لدى المواطنين بتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لدعم مسيرة البناء والتنمية.

ودعا أمين التنظيم في حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، جموع المواطنين الذين لهم حق التصويت، الحرص على المشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدا أن انتخابات الرئاسة تعد جزءا مهما في بناء العملية الديمقراطية والوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وأشار مصطفى جعفر سالمان، إلى أن أمانة الجيزة بحزب حماة الوطن تتابع بشكل مكثف لتنظيم جميع الطرق لتسهيل عملية جمع التوكيلات من المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري لتحرير التوكيلات.