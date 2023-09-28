«متحدث التعليم»: المؤتمر الصحفي لطمأنه أولياء الأمور والطلاب

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن مؤتمر وزير التربية والتعليم، كان الهدف الأساسي منه، حمل رسائل طمأنة لأولياء الأمور والطلاب، وكل الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، عن عدة نقاط مهمة، أبرزها أنه لا تغيير للنظام الخاص بامتحانات الثانوية العامة، وكان لا بد من التأكيد على إيضاح هذه النقاط.

أضاف متحدث التعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، قائلًا: شاهدنا خلال جلسة النقاش في مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، فكرة تطوير منظومة الثانوية، وإطلاق مؤتمر للبناء على توصيات خرجت بعدة نقاط متعلقة بفطرة القطاع التعليمي.

هناك تطوير متعلق بمرحلة الصف السادس الإبتدائي

وتابع أنه ليست هناك مناهج جديدة، وما جرى تطبيقه خلال العام الدراسي الحالي، هو التطوير المتعلق بمرحلة الصف السادس الابتدائي.