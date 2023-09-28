المطرب فريد يطلق أغنية «عامل عظمة» على منصات الموسيقى

أطلق المطرب فريد أحدث أغنياته بعنوان «عامل عظمة» على جميع المنصات الموسيقية، الأغنية كلمات محمد شكري، وألحان محمد سرور، وتوزيع هشام محمد ومن إنتاج فايب ميوزك آرابيا.

نجاح فريد في أغنية «بإمارة مين»

وكان فريد قد حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنة الماضية بأغنيته «بإمارة مين» الشهيرة بـ «لو جاي في رجوع إنساني»، والتي حققت ملايين المشاهدات وذلك بعد مرور سنة على إطلاقها بمنصات الموسيقى المختلفة.

واحتلت أغنية «بأمارة مين» قائمة الأعلى مشاهدة على منصة أنغامي لـ 59 أسبوعًا على التوالي، ولـ 55 أسبوعًا على منصة سبوتيفاي، كما حققت الأغنية أكثر من 300 مليون مشاهدة كإجمالي مشاهدات على قناة فريد الرسمية، والقنوات غير الرسمية، وتم استماعها على أنغامي أكثر من 22.5 مليون مرة، وعلى سبوتيفاي 13.8 مليون مرة.