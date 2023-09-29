عاجل.. السر وراء موجة حر شديدة تضرب مصر حاليا.. بيان من «الأرصاد» يوضح

ارتفاع في درجات الحرارة تشهده محافظات الجمهورية، على مدار اليوم الجمعة، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، والتي أكدت خلاله أن هذه الأجواء تسود القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

والأجواء الحارة، ليست وحدها ما توقعتها هيئة الأرصاد الجوية؛ إذ كشفت أيضًا عن احتمالية سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر قد تكون رعدية أحيانا، مشيرة إلى أن الظاهرة المؤثرة صباحا هي الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

السر وراء الأجواء الحارة

وعن السر وراء الأجواء الحارة التي تشهدها البلاد حاليا رغم بداية فصل الخريف رسميًا، سبق وأوضحته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحاتها لـ«الوطن» بجانب بيانات الهيئة الرسمية، أن النصف الأول من فصل الخريف دائمًا ما يحمل سمات فصل الصيف ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ6 أسابيع المقبلة.

ويأتي ارتفاع درجات الحرارة في فصل الخريف، نتيجة استمرار تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي الحار، فضلًا عن تعرض البلاد لأكثر من مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يتسبب في ارتفاع الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة.

أجواء خريفية بعد أيام.. ما السبب؟

ورغم الارتفاع الشديد، أكد أكثر من بيان رسمي للأرصاد الجوية أنه بداية من يوم الأحد المقبل، من المتوقع أن يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويكون ذلك ناتج عن تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويكون ذلك المنخفض على ارتفاع يتراوح بين 5 و 6 كيلومترات عن سطح الأرض، ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة الأمر الذي يؤثر على حجب أشعة الشمس.

وتساعد الظواهر الجوية على انخفاض درجات الحرارة، بمعدل يتراوح بين 3 و 4 درجات، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظات شمال البلاد ولكنها لن تكون مؤثرة على أي أنشطة يومية، لنشهد أجواء خريفية حتى يوم الثلاثاء المقبل.

نصائح عامة للتعامل مع موجة الحر

الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، سبق وأوضح لـ«الوطن» بعض النصائح للتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، منها:

- ارتداء ملابس قطنية فاتحة والابتعاد عن الملابس الغامقة والسوداء لأنها تمتص أشعة الشمس وتزيد من حرارة الجسم.

- الإكثار من السوائل التي تحتوي على فيتامين سي، مثل «البرتقال والجوافة والكيوي» لأنها تعزز جهاز المناعة.

- ضرورة ارتداء واقي للرأس، أو استخدام شمسية للوقاية من أشعة الشمس.

- ارتداء نظارة خاصة مرضى حساسية العين.