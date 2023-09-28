تراجع كبير في أسعار الذھب الیوم الخميس 28-9-2023 بمصر

شهدت أسعار الذهب في تعاملات صباح اليوم الخميس 28-9-2023، تراجعًا بقيمة بلغت 13 جنيهًا في الذهب عيار 21 دون مصنعية، وبلغ سعره 2197 جنيهًا، مقابل 2210 جنيهات في تعاملات صباح أمس، ويعتبر عيار 21 هو الأكثر تداولا في الوجه البحري، ومحافظات الصعيد.

سعر جرام الذھب عیار 24

وبلغ سعر جرام الذھب عیار 24، نحو 2511 جنيهًا في تعاملات صباح اليوم الخميس دون مصنعية، حيث يعتبر الذهب عيار 24 الأكثر نقاء واستخداما في السبائك الذهبية.

سعر جرام الذھب عیار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21، نحو 2197 جنيهًا، وفقًا لبيانات شعبة الذهب، والتي كشفت عن أن هناك تراجعًا بقيمة بلغت 13 جنيهًا في الذهب عيار 21 مقارنة بأسعار أمس.

سعر جرام الذھب عیار 18

وسجل الذهب عيار 18 في تعاملات اليوم الخميس تراجعًا بقيمة وصلت إلى 11 جنيهًا، حيث سجل سعره اليوم 1883 جنيهًا مقابل 1894 جنيهًا في تعاملات أمس.

سعر الجنیه الذھب

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة وصلت إلى 104 جنيهات، وسجل اليوم 17 ألفًا و576 جنيهًا مقابل، 17 ألفًا و680 جنيهًا في تعاملات أمس.

أسعار الذھب الیوم بالمصنعیة

وتختلف أسعار الذھب الیوم بالمصنعیة من محل آخر ومن شركة لأخرى على حسب حجم ونوع المشغولات الذهبية.

أسعار الذھب الیوم في المحلات

وبلغت أسعار الذھب الیوم في المحلات دون مصنعية نحو 2511 جنيها للجرام 24، فيما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2197 جنيها، وسجل الذهب عيار 18 نحو 1883 جنيها.