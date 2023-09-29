رئيس الجالية المصرية في ألمانيا يكشف تفاصيل حملة «كن مع الوطن» ببرلين

كشف علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، وأول من حرر توكيلا في برلين لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المُقبلة، عن تدشين حملة «كن مع الوطن» لتوعية المصريين بالخارج للمشاركة في العملية الانتخابية ودعم الرئيس السيسي، موضحًا أن الحملة شارك بها عدد من المسؤولين المصريين في ألمانيا، كي يكونوا منسقين للحملة.

دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف علاء ثابت، لـ«الوطن»: «دشنا حملة انتخابية تحت عنوان (كن مع الوطن) لتوعية المصريين بالخارج بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المقرر أن يتم من خلال هذه الحملة توعية المصريين بالخارج كل ما حققته الدولة في الفترة الأخيرة من إنجازات في مختلف المجالات وشرح ما تستوجبه المرحلة المُقبلة من الوقوف بجانب الرئيس السيسي لأنه رجل المرحلة».

وأكد أنّ الحملة ستكون بالتنسيق مع رموز الجاليات المصرية كاملة، في 16 ولاية في ألمانيا، وسيتم عقد لقاءات مكثفة خاصة فئة الشباب لأنّهم عصب المرحلة وعليهم الدور المهم في عملية المشاركة في الانتخابات ورسم ملامح مستقبلهم.

تحرير توكيلات

وأكد: «شجعت المصريين في الخارج على تحرير توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتوكيلات تُحرر مجاناً، والسفارة المصرية في ألمانيا فتحت أبوابها أمام المصريين لتحرير التوكيلات ووفرت كل سبل الإتاحة لذلك».