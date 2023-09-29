«dmc» تستعرض دور اللواء ملاح علي حجاج في نصر أكتوبر.. أطلق أول صاروخ

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة «dmc»، تقريرا حول اللواء ملاح علي حجاج أول من أطلق صاروخا في حرب أكتوبر، وأحد أبطال النصر، وتناول التقرير مسيرة حياته العسكرية ثم مساهمته في نصر حرب أكتوبر.

انضمام لفريق القاذفات للمشاركة بالحرب

وأشار التقرير إلى أنه أحد نسور سلاح الطيران المصري، وأول من أطلق صاروخا في حرب أكتوبر، وعاصر نكسة 67 وهو طالب بكليته، ورأى بعينه قوات الاحتلال حينها وهي تقذف القواعد الجوية المصرية، وشعر بمرارة الهزيمة وقطع العهد على الثأر واستعادة الكرامة، قائلًا: «استمريت بإحساس المهانة طوال الـ6 سنوات وكان إحساس إني لازم أرجع الكرامة»، وقد تخرج في الكلية الحربية عام 1968 وبدأ عمله بالقوات الجوية،وطلب النقل إلى لواء القاذافات للمشاركة بالحرب وتحقيق العهد الذي أخذه وتحقيق الثأر للكرامة المصرية.

وقت الثأر 6 أكتوبر 1973

حان وقت الثأر بعد سنوات من التدريب بأول طلعة جوية بـ6 أكتوبر 1973 ليخرج على رأس سرب قاذفات صواريخ إذ كان أقدم شخص في ملاحين الاستطلاع وقت حرب أكتوبر، فحين مجيئ الساعة س، أطلق أول صاروخين صوب العدو، ثم الرائد مصطفى زكي أطلق بعده صاروخين آخرين، شاهد حينها ما وصفه بأنه «أحلى منظر في حياتي»، وشعر بأنه قام بأخذ الثأر لنكسة 67، وكسر مقولة الجيش الذي لا يقهر، حيث نسفت الصواريخ الأربعة موقع العدو وتعالت النيران ولقب بأول من أطلق صاروخا بحرب أكتوبر.