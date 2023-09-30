انطلاق حملة «طرق الأبواب» لتقديم خدمات صحة الأسرة بسوهاج غدا

تنطلق غدا الأحد، حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة سوهاج، وتستمر لمدة 3 أشهر، ومن المقرر لها في المرحلة الأولى استهداف 3 مراكز وهي دار السلام والمنشاة وطما، ثم تليها باقي المراكز تباعا وفق خطة مديرية الصحة للوصول لجميع الأسرة المستهدفة بالمحافظة.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتحت رعاية اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وبإشراف الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأشار الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى أن الحملة تأتي في ضوء تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمة سيادته بمؤتمر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، التي شدد فيها على تحسين الخصائص السكانية ودعم صحة الأسرة المصرية والصحة الإنجابية والتوسع في تقديم خدمات صحة الأسرة.

توفير الخدمة للسيدات بالوحدات الصحة

ونوه النجار، إلى توفير الخدمة للسيدات بالوحدات الصحة ومراكز طب الأسرة بالقرى والنجوع وقرب منازلهن، من خلال العيادات المتنقلة، مؤكدا أن جميع الخدمات المقدمة بالحملة بالمجان للحفاظ على استمرارية اتاحة خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية.

تسجيل المنتفعات إلكترونيا على مستوى الإدارات

كما أضاف أنه سيتم تسجيل المنتفعات إلكترونيا على مستوى الإدارات، وذلك لتنفيذ مسح صحي من بيت لبيت، لحصر السيدات في سن الإنجاب من خلال الاستعانة بالرائدات الريفيات في جميع المربعات السكنية.

إتاحة وتوفير خدمات وسائل تنظيم الأسرة

ولفت إلى أن الحملة تهدف إلى إتاحة وتوفير خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات، وتأثيرها الإيجابي للحفاظ على صحة الأطفال والأمهات، علاوة على ابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات على استخدام الوسائل.