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مواجهة بين فريقي هشام عبدالرسول ومدحت فقوسة في حلقة اليوم من «كابيتانو مصر»

كتب:

منتصر سليمان
10:10 م | الجمعة 29 سبتمبر 2023
كابيتانو مصر

كابيتانو مصر

تشهد الحلقة الجديدة بالموسم الثاني من برنامج «كابيتانو مصر» المذاع عبر فضائية «ON» مباراة جديدة، ضمن منافسات المجموعة الثانية لبرنامج «كابيتانو مصر».

وتقام المباراة بين فريقي هشام عبد الرسول، بقيادة الكابتن هشام يكن، وفرقة مدحت فقوسة، بقيادة الكابتن سمير كمونة. 

برنامج «كابيتانو مصر» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برنامج «كابيتانو مصر» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

وتعرض حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، خلال يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة ON.

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