جهاز «تنمية السادات»: طرح 4 مناقصات لأعمال التشغيل والصيانة لشبكات الإنارة

أعلن جهاز تنمية مدينة السادات، عن طرح 4 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وهي أعمال التشغيل والصيانة والتأمين لشبكات الإنارة بالمناطق السكنية (15، 23 - مناطق ابني بيتك «16 – 18 – 19 – 20» - المناطق السكنية 3 - 5 - 6 - 9 - 11 – 12 – 13)، والمحور المركزي والباراميتر والمسطحات الخضراء بالمناطق السكنية ( 5 – 12).

وأضاف جهاز تنمية مدينة السادات أنه تم أيضًا طرح أعمال التشغيل والصيانة والنظافة للمناطق السكنية (1 – 2 – 4 – 7 – 8 - 10)، ومدخلي المدينة السكني والصناعي والمسطحات الخضراء بالمناطق السكنية " 1 – 2 – 4 – 7 – 8 "وحديقة المدخل السكني والصناعي والحديقة خلف جامعة المنوفية، بجانب طرح ذات الأعمال بالمناطق الصناعية (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7)، والامتداد الصناعي من الصناعية الأولى حتى الصناعية الرابعة والطريق الإقليمي وطرق برك الأكسدة ومحطة الضخ والمقابر وورش الشباب مرحلة ( أولى وثانية ) ومبنى الجهاز.

ضبط المخالفات ورفع الإشغالات

وفي سياق متصل، وجه المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة السادات، بمواصلة ضبط المخالفات ورفع الإشغالات بالمدينة بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث تم شن حملة مكبرة على مدار يومين متتاليين من إدارة التنمية والأمن والعلاقات العامة بالتنسيق مع شرطة التعمير.

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات أن الحملة أسفرت عن إزالة كافة الإشغالات الموجودة من الباعة الجائلين والمنتشرين بنطاق سوق الخضراوات والفاكهة بالمنطقة السكنية الرابعة والذين يقومون بغلق الطريق وإقامة إشغالات بالطريق العام مما يعيق الحركة المرورية ويؤدى إلى ظاهرة العشوائية بالمدينة، وتم فتح الطريق أمام المواطنين.

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة السادات على جميع الإدارات المعنية بالمتابعة الدورية داخل المناطق السكنية لضبط المخالفات وإزالة جميع الإشغالات بالمدينة والتنبيه على المواطنين باتباع اللوائح والقوانين وإلا سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.