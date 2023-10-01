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تدريبات ألعاب قوى وكرة قدم للطلائع في مراكز الشباب بالإسكندرية

كتب:

خالد غنيم
08:49 ص | الأحد 01 أكتوبر 2023
جانب من التدريبات

جانب من التدريبات

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن إدارة الطلائع نفذت تدريبات للطلائع في ألعاب القوى بمركز شباب النصر، وذلك لـ15 طليعا وطليعة من المستفيدين.

فريق كرة القدم بمركز العبور

وأشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى إجراء تدريبات الإعداد البدني لفريق كرة القدم للناشئين من مواليد 2008 في مركز شباب العبور التابع لفرع شباب غرب.  ‏

‏وأوضحت «الشريف»، أن رياضة كرة القدم تعتبر من الألعاب التي لها دورٌ كبير في زيادة قوة وكثافة عظام جسم اللاعب، خاصةً الساقين؛ حيث يتعين على اللاعب حمل وزنه طوال فترة المُباراة والتي تمتد لمدة تسعين دقيقة؛ ومن ثم يزيد ذلك من كتلة العظام، بحيث تُصبح أقوى وذات سماكة أكبر، وهذا الأمر ينعكس على صحة اللاعب المُستقبلية خاصةً في أوقاتٍ مُتقدمة من عمره.

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