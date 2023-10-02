«الهجرة» تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في احتفالات أكتوبر: «غني بالعربي»

دعت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء المصريين بالخارج؛ للمشاركة في احتفالات نصر حرب أكتوبر، في الذكرى الـ50 لها، وذلك في إطار حرص الوزارة على ربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتعريفهم بأبرز الأحداث الوطنية.

احتفالًا بمرور 50 سنة على نصر أكتوبر

نشرت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، منشورا عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «احتفالًا بمرور 50 سنة على نصر أكتوبر، السنة دي هنعمل معاكم حاجة جديدة، شاركونا احتفالكم بالمناسبة اللي غيرت شكل النصر في العالم كله وابعتولنا فيديو دقيقة واحدة وأنتم بتغنوا مع ولادكم أو قرايبكم في الخارج».

وتابعت: «غنوا أي أغنية سواء قديمة أو جديدة، وبتحبوها من أغانينا الوطنية الجميلة لمصر اللي حبيناها وكبرنا عليها، تقدروا تستعينوا بأغاني يوتيوب عشان تفتكروا الكلمات».

من خلال رسائل صفحة «اتكلم عربي»

وأشارت وزيرة الهجرة خلال المنشور، إلى أنه يمكن إرسال الأغاني عبر الإيميل ‏etkallemarabi@gmail.com، أو من خلال رسائل صفحة «اتكلم عربي»، وذلك قبل يوم الأربعاء 4 أكتوبر، لمشاركتها عبر الصفحة الرسمية للمبادرة، مع الاحتفال بانتصارات 6 أكتوبر.

واختتمت وزيرة الهجرة منشورها، قائلة: «يالاّ نحتفل بمصر بشكل مختلف السنة دي، خلونا نغني لبلدنا ونعلم أولادنا يغنولها ونحتفل بنصرنا الغالي‏ كل سنة وأنتم طيبين..غني لمصر.. غني للنصر.. غني بالعربي».