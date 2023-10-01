بالأرقام.. إنجازات قطاعي «الضمان الاجتماعي والتأمينات» خلال 9 سنوات

إنجازات عدة شهدها قطاعا الضمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والتأمينات والمعاشات، على مدار الـ9 سنوات الماضية، سردها كتاب «حكاية وطن» الذي أعده مجلس الوزراء، وذلك لعرضه خلال مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي انطلقت فعالياته، أمس السبت، وتستمر على مدار 3 أيام.

وجاءت إنجازات قطاع الضمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، كالتالي:

الضمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي

- 24.763 ألف وحدة سكنية تم تأثيثها وتجهيزها لصالح الأسر التي تم نقلها من مناطق عشوائية أو غير آمنة إلى مناطق مستحدثة بتكلفة 760.1 مليون جنيه.

- 11.5 ألف وحدة سكنية مستهدف تأثيثها وتجهيزها بتكلفة تقديرية 984.3 مليون جنيه.

- تم توفير دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 20 مليون فرد تقريبا بإجمالي تكلفة 106.616 مليار جنية.

- تم تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي 3 ملايين مستفيد بإجمالي تكلفة بلغت 56.66 مليار جنيه.

- بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات في المرحلة الأولى من برنامج «حياة كريمة» لتنميـة الريـف المصـري بإجمالـي 186525 أسـرة بمـا يشـمل مليـون مواطـن تقريبا.

- بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 614673 مستفيدا بإجمالي رأس مال 3.2 مليار جنيه مصري.

التأمينات والمعاشات

- تـم رفـع الحـد الأدنـى للأجـر التأميني مـن 400 جنيـه في 1/1/2014 ليصبـح 10700 جنيـه فـي 1/1/2023.

- تـم رفـع الحـد الأقصـى للأجـر التأميني مـن 1590 جنيـها ليصبـح 10900 جنيـه عـن ذات الفتـرة.

- تـم زيـادة قيمـة المعاشـات المنصرفـة سـنوي مـن 86.5 مليـار جنيـه فـي ليصبـح 340 مليـار جنيـه فـي 30/6/2023.

- تـم زيـادة عـدد أصحـاب المعاشـات والمسـتحقين مـن 8.7 مليـون مواطن إلى نحو11 مليـون مواطن.

- بلغـت نسـبة الزيـادة السـنوية فـي المعاشـات مـن %10 فـي 1/7/2014 لتصبـح %15 فـي 1/4/2023.

- بلغـت تكلفـة زيـادة المعاشـات السـنوية مـن 8 مليـارات جنيـه لتصبـح 55 مليـار جنيـه عـن ذات الفتـرة.