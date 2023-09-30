فرصة متتعوضش.. قرض لأصحاب المعاشات بقيمة 500 ألف جنيه وتقسيط 8 سنوات

يتيح بنك مصر للمواطنين أصحاب المعاشات إمكانية الحصول على قرض شخصي وذلك وفقاً للشروط المعلنة من جانب البنك، إذ تبلغ قيمة القرض 500 ألف جنيه وبالنسبة للمدة الخاصة بالتقسيط تصل إلى 8 سنوات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل القرض الخاص بأصحاب المعاشات من بنك مصر والذي جاء كما يلي:

تفاصيل قرض أصحاب المعاشات

- يقدم بنك مصر لأصحاب المعاشات قرضاً شخصياً تصل القيمة الخاصة به إلى 500 ألف جنيه.

- كما تصل الفائدة الخاصة بالقرض إلى 21.63% متناقصة، بما يعادل 12.02%

- فيما تكون دورية الصدور بشكل ثابتاً.

- وبالنسبة للمدة الخاصة بتقسيط قرض أصحاب المعاشات من بنك مصر تصل إلي 8 أعوام وذلك بالنسبة لأصحاب المعاش الأصلي.

- أما فترة تسديد القسط للمستفيدين من المعاش تصل إلى 7 سنوات.

- فيما ويتيح البنك وثيقة تأمين مجانية على الحياة.

كما يوفر بنك مصر ميزة عدم ضرورة وجود ضامن للعميل.

الشروط والمستندات

- وبالنسبة للسن الخاص بالشخص المقترض من الضروري ألا يزيد على 65 عاماً.

- يصل الحد الأدنى للمعاش إلى 500 جنيه.

-فيما يجب إحضار بيان خاص بقيمة المعاش، وبيان يخص المستفيد بالمعاش، وتعهد بتحويل المعاش.

- ويشترط بنك مصر على أصحاب المعاشات تقديم طلب الحصول على القرض، وإحضار صورة بطاقة رقم قومي سارية، وإيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.