الأوبرا تحتفي باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر بـ4 حفلات غنائية وصالون ثقافي

تُنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، عددًا من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، إذ يُقدم طلاب فصول ذوي القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب حفلًا على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، يتضمن كوكبة من المؤلفات الغنائية التي جسدت ملحمة العبور العظيم، وذلك مساء 4 أكتوبر.

حفل فني لفرقة الموسيقى العربية الخميس

فيما تُقدم فرقة الموسيقى العربية حفلًا فنيًا، مساء الخميس 5 أكتوبر، على مسرح أوبرا دمنهور، يضم نُخبة من المؤلفات الوطنية.

كما يُقام يوم الجمعة 6 أكتوبر، حفلًا للفرقة القومية العربية للموسيقى، وذلك على المسرح الكبير، يتضمن باقة مختارة من الأعمال الغنائية التي شكلت جانبًا من الوجدان الوطني لشعب مصر والأمة العربية.

وبالتزامن وعلى مسرح الجمهورية، يُقدم طلاب مركز تنمية المواهب حفلًا يجمع باقة من الأغاني الوطنية والتابلوهات الاستعراضية الحماسية.

لقاء حول حول بطولات النصر بأوبرا دمنهور

كما يعقد صالون أوبرا دمنهور الثقافي، لقاءً مساء الإثنين 9 أكتوبر، على مسرح أوبرا دمنهور، حول بطولات النصر، ويصاحبه عرض أوبريت أكتوبر، مع الشاعر محمود الكريتي، ويديره محمود عبدالغني.