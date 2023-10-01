كيف سرعت مصر من وتيرة التنمية في البلاد؟.. الحكومة توضح

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كيف نجحت الدولة في تحقيق التنمية والقضاء على الإرهاب؟».

استعراض الإنجازات التي استطاعت الدولة المصرية

وذكر التقرير أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ركز خلال كلمته أمس أثناء انعقاد مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، على استعراض الإنجازات التي استطاعت الدولة المصرية وقياداتها السياسية أن تحققها على مدار السنوات الماضية.

إعادة الاستقرار المجتمعي والتركيز على محاربة الإرهاب

وأشار إلى نقطة مهمة توضح كيف سرعت مصر من وتيرة التنمية في البلاد بالتوازي مع الحرب على الإرهاب، مؤكدا أنه جرى العمل على إعادة الاستقرار المجتمعي والتركيز على محاربة الإرهاب بالتوازي مع مشروعات التنمية.

تطوير البنية التحتية

كما جرى الحديث عن شمال سيناء والتي تمثل نموذجا واضحا لخطة الدولة، إذ اهتمت الدولة بتنمية سيناء، وعكفت على تطوير البنية التحتية، وحسنت الأوضاع الاجتماعية للمواطنين بالتوازي مع الحرب على الجماعات الإرهابية.