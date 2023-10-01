«جميلة» تحرر توكيلا لدعم الرئيس السيسي: أحلام القرى تحولت إلى حقيقة

حررت جميلة رمضان، مدربة تفصيل وخياطة من محافظة الفيوم، توكيلًا في مكتب توثيق الفيوم النموذجي بمنطقة الشيخ حسن، لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، موضحةً أنّها قدمت من قرية بعيدة إلى مدينة الفيوم، وانتظرت نحو 5 ساعات لتتمكن من تحرير التوكيل بسبب زحام المواطنين الشديد أمام مكاتب التوثيق.

وأوضحت «جميلة» لـ«الوطن»، أنّ الرئيس السيسي له بصمة واضحة في التطوير والتنمية والمشروعات الضخمة التي لا يمكن لأحد أن ينكرها، لذلك يجب دعمه لفترة رئاسية جديدة ليتمكن من إنهاء كل المشروعات، وتحويل حياتنا للأفضل.

حياة كريمة حوّلت الريف إلى مدن

وأضافت أنّ هناك كثيرا من الإنجازات للرئيس السيسي، أبرزها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، والتي حوّلت القرى الريفية إلى مدن بالفعل، وحققت إنجازات كان من المستحيل أن تحدث بهذه الصورة وبتلك السرعة.

بناء مدارس وتوفير جو ملائم للدراسة

وأشارت إلى أنّها من قرية قلهانة بمركز إطسا والتي كانت إحدى قرى المرحلة الأولى من المبادرة، لذلك رأت المدارس تتحول تمامًا، يتم بنائها من أول وجديد، وزيادة فصول لاستيعاب الكثافة الطلابية، وتزيينها بألوان ورسومات مبهجة تشجع الأطفال على الدراسة.

شبكات صرف صحي وإنترنت سريع

وأوضحت، أنّ هناك شبكات صرف صحي كبيرة جدًا مُدت لكل القرى لأول مرة، والتي كان أهلها يعتقدون أنها ربما لن تصل لهم إلا بعد سنوات طويلة، فضلًا عن توصيل انترنت فائق السرعة داخل القرى الريفية، وغاز طبيعي، كل ذلك حوّل الريف إلى مدن، وسهل العيش في القرى الريفية وزاد بهجة المواطنين وراحتهم.

وأكدت، أنّ ما يحدث من تطوير شامل في قرى الريف بمحافظة الفيوم، كان حُلمًا وتحوّل إلى حقيقة، خصوصًا أنّ توصيل كل تلك الخدمات في آن واحد كان أشبه بالمستحيل، وهذا أكبر ما يثبت بصمة الرئيس السيسي في حياة كل مصري استفاد من المبادرة.