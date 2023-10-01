رئيس «الإصلاح والنهضة»: ما يحدث في مصر فرصة لبناء دولة عصرية حديثة

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مؤتمر «حكاية وطن» يعد ملحمة كبيرة من الكفاح، ومحاولة التغلب على كل الصعاب والتحديات، ونرى أن هناك دولة تبنى مجددا، إذ كان كل شيء بها على شفا الانهيار، ومن شبه دولة إلى خطط تنموية كبيرة على طول البلاد وعرضها.

الرئيس السيسي زعيما استثنائيا

أضاف «عبدالعزيز»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحزب يرى الرئيس عبدالفتاح السيسي زعيما استثنائيا، وما يجري في مصر لم يحدث منذ محمد علي باشا، لذا يجد الحزب أن هذه هي فرصة مصر الحقيقية، في أن تأخذ مداها لبناء دولة حقيقية عصرية حديثة مستكملة لشروط النهضة.

مصر قابلت تحديات كبيرة

أوضح أن مصر قابلت تحديات كبيرة، وجرى تحقيق كل هذه الإنجازات، ونحتاج إلى التفاف الشعب كله لمشروع وحلم وطني مصري كبير، يضع البلاد على الخريطة العالمية والإقليمية، ويعطيها حقها التي تستحقه عبر التاريخ، وهذا ما تحقق في الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحمل هذه المسؤولية، وأخذ على عاتقه القضاء على الإرهاب ولم شمل الدولة، وبناء كل شيء مجددا.