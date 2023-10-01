خبير علاقات دولية: لم نشهد نهضة شاملة منذ محمد علي إلا في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور أحمد السيد، خبير العلاقات الدولية، إن مؤتمر حكاية وطن الذي يعقد على مدار 3 أيام بحضور الرئيس السيسي، هو حكاية تتجسد في قائد يقود بلده للتنمية والتطوير، مشيرا إلى أن المؤتمر يكشف ما فعلته الدولة خلال 9 سنوات مضت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مؤتمر حكاية وطن يعبر عن المواطن المصري، لافتا إلى أن المؤتمر تحدث عن محاور التعليم والصحة والتأكيد على أن المواطن هو الثروة للدولة.

وأشار إلى أن هناك رؤية سياسية لإعادة بناء الدولة المصرية، مؤكدا أن مصر لم تشهد أي نهضة شاملة منذ عهد محمد علي إلا في فترة حكم الرئيس السيسي.

مسيرة تنمية كبيرة

كما أكد أن مصر تشهد مسيرة تنمية كبيرة بمختلف المجالات، لافتا إلى أن المسيرة متواصلة رغم كافة التحديات والصعاب التي تواجه مصر خاصة في ظل الأزمات العالمية التي تضرب دول العالم.

المواطن المصري أساس الرؤية السياسية في الفترة الحالية

وأوضح أن الرؤية السياسية أساسها المواطن المصري، مشددا على أن الرئيس السيسي عازم على بناء مصر بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن انضمام مصر لعضوية البريكس يتيح أسواقا جديدة للصادرات المصرية، كما يفتح شراكات لجذب الاستثمارات، وتبادل العملات مع الدول الأخرى وهو التعامل مع المتغيرات الجديدة العالمية وإنهاء الاحتكار الاقتصادي في الدولار والقضاء على هيمنة القوى العظمى والتحكم في دول العالم، ما يعد تنوعًا في دوائر مصر السياسية.