باحث سياسي: مالي اعتمدت 13 لغة.. «الفرنسية» لم تعد الرسمية ولا الوحيدة

قال الكاتب والباحث السياسي أسامة الحسن إن مالي اعتمدت في الدستور الجديد 13 لغة، ولم تصبح الفرنسية هي اللغة الرسمية والوحيدة للدولة، نزولًا على رغبة كل الشعب الذي فضَّل اللغات المحلية.

وأضاف الحسن، خلال مداخلة عبر سكايب من باماكو مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه قبل مجيء الاستعمار الفرنسي كانت مالي تتعامل بلغات محلية، ومنها اللغتان العربية والبامبارية.

%70 من الشعب المالي يتقن اللغة البامبارية

وأوضح أن أغلبية الشعب يتحدثون باللغة البامبارية، ما يمثل نحو 70% من الشعب يتقن هذه اللغة، وهؤلاء طالبوا بتغيير اللغة الفرنسية في المصالح الحكومية والمدارس.

مالي ليست مستعدة لتغيير اللغة الفرنسية

ولفت إلى أن مالي كدولة ليست مستعدة لتغيير اللغة الفرنسية إلى لغة محلية واحدة، وبالتالي وافقوا على اعتماد 13 لغة، على أمل أن تتوسع إحدى هذه اللغات وتتحول للغة الرسمية، وستظل اللغة الفرنسية هي لغة إدارية فقط.