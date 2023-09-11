خبير مالي: خبير مالي: نتوقع دخول 17 مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال 3 سنوات

قال الدكتور فرج عبد الله، خبير مالي، إن مجموعة العشرين تستحوذ على أكثر من 90% من اقتصاد العالم، ومصر ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجموعة بشكل كامل، أما مجموعة البريكس فإن حجم الاقتصاد بها يتجاوز 40%، ومصر أمام فرص تعاون كبيرة جدًا.

حالة من الاستقطاب الشديد في المجتمع الدولي

وأضاف خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك حالة من الاستقطاب الشديد في المجتمع الدولي وشيخوخة في المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية، وبالتالي هناك فرص للاقتصادات الواعدة أو الصاعدة، ويأتي فى مقدمتها الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر حظيت بفرصة استقطاب حجم كبير من الاستثمارات.

17 مليار دولار للاقتصاد المصري

وأشار إلى أنه من المتوقع دخول حوالي 17 مليار دولار للاقتصاد المصري ما بين أعوام 2023 وحتى 2026، وذلك في بند الصناعة أو الصناعات المتعلقة أو قطاع السيارات، قائلًا: «نحن أمام حالة ظهور لتكتلات جديدة ووضع عالمي جديد بيتشكل وتحديات أساسية تمس الاقتصادات الكبيرة والاقتصادات النامية، بشكل كبير وتغيير لملامح الخريطة الاقتصادية على مستوى العالم».