وزير الاتصالات: نستهدف 400 ألف متدرب بموازنة 1.7 مليار جنيه هذا العام

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّه في العام المالي 2014 - 2015 كان عدد المتدربين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2600 متدرب في السنة بموازنة 230 مليون جنيه، ثم استهدفت الدولة المصرية زيادة أعداد المتدربين.

وأضاف عمرو طلعت خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»: «نستهدف العام الحالي 400 ألف متدرب بموازنة قدرها 1.7 مليار جنيه».