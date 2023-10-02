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وزير الاتصالات: سيكون لدينا 130 ألف متخصص في مراكز تعهيد بنهاية العام الجاري

«طلعت»: نستهدف تصدير خدمات رقمية بـ3.5 مليارات دولار

كتب:

شريف سليمان
12:44 ص | الإثنين 02 أكتوبر 2023
الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات

الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الدولة لفتت نظر شركات عالمية لإقامة مراكز تعهيد بمصر، إذ بدأت أرقام العاملين في هذا القطاع تزداد، مشيرًا إلى أنه بنهاية العام الجاري، سيكون لدى مصر 130 ألف متخصص في مراكز تعهيد، كلهم يصدرون خدمات رقمية بقيمة 3.5 مليار دولار.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن: «نستهدف في سنة 2026 الوصول لـ336 ألف متخصص من أجل التصدير بـ9 مليارات دولار، مع العلم أنه جرى توقيع اتفاقيات مع 34 شركة عالمية، لإنشاء مراكز تعهيد في مصر».

وأشار إلى أنه خلال عقد اتفاقيات لتوفير 34 ألف فرصة، جرى تعيين ما يزيد عن 16 ألف متخصص في أقل من سنة.

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