عاجل.. مفاجأة في قرار إيقاف أمين عمر.. «بيريرا مصدوم»

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس مثيرة بشأن الحديث الذي دار بين البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، وأمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، في الاجتماع العاصف، عقب المواجهة التي جمعت الفريقين، لحساب الجولة الثانية من دوري نايل.

وقال «حتحوت» في تصريحات تليفزيونية: «بيريرا سأل أمين عمر كيف تكون حكما محترفا وتتحدث بشكل خاطئ في اعتبارات القانون؟».

وأضاف «حتحوت» بأن أمين عمر رد عليه قائلا: «لم أكن أعلم أن الميكروفون مفتوح والحديث مذاع»، ليرد عليه فيريرا، قائلا: «هذه ليست الأزمة، ما حدث أظهر لي أنك تتحدث بشكل خاطئ في أمور متعلقة بالقانون».

إيقاف أمين عمر 4 مباريات

وتابع «حتحوت» بأن أمين عمر رد بأن حكم الفيديو عرض له زوايا تصوير أحدثت لديه نوعًا من اللبس، ليفاجئه بيريرا برده بأن كل الزوايا كانت واضحة أمامه، وأنه لا يعلم كيف يستدعيه حكم الفيديو ويتحدث بشكل خاطئ في اعتبارات القانون».

واختتم الإعلامي هاني حتحوت، حديثه بأنه تقرر إيقاف أمين عمر 4 مباريات بعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب.

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