«الأرصاد»: طقس مائل للحرارة على القاهرة.. وأمطار خفيفة على بعض المناطق

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد أجواءً خريفية في معظم محافظات الجمهورية ويستمر تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب أشعة الشمس على مدار اليوم وهو ما يساعد على انخفاض قيم الحرارة.

وأشارت إلى أنَّ البلاد ستشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة مثل السواحل الشمالية والوجه البحري وستمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبعض المناطق من جنوب الصعيد ومدن القناة.

الأمطار لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية

وأضافت «منار غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنَّ مجمل الأمطار لن تكون مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية، لافتةً إلى أنَّ العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 30 درجة مئوية نهارًا، والطقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وبعض المناطق من سيناء.

أجواء معتدلة تماما على السواحل الشمالية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ الأجواء ستكون معتدلة تماما على السواحل الشمالية ومحافظات البحر المتوسط لأن العظمى بدأت تنخفض وبدأنا نشعر بقيم الحرارة 28 و29 درجة، والأجواء ستظل شديدة الحرارة في جنوب الصعيد.