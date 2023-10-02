إنجازات 10 سنوات.. «حياة كريمة» درة تاج العدالة الاجتماعية لتحسين حياة المصريين

جاءت مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 15 يوليو 2021، تجسيدا لتنمية الريف المصري، بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطن، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل شتى الجوانب الاجتماعية والمعيشية والصحية، في إطار التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية والقطاع الخاص، والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر.

وتستعرض السطور التالية، المرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة، التي تستهدف تطوير القرى الأكثر فقرا، والهدف الاستراتيجي، كما يلي.

المرحلة التمهيدية لمبادرة «حياة كريمة»

وتستهدف المرحلة التمهيدية من مبادرة «حياة كريمة» تطوير القرى الأكر احتياجا، وجاءت التفاصيل كما يلي.

- أُطلقت المبادرة في يناير 2019.

- استهدفت 375 قرية في 14 محافظة.

- 4.5 مليون مواطن استفاد من المبادرة.

- 13.5 مليار جنيه، إجمالي ما تم إنفاقه في المرحلة الأولى.

الهدف الاستراتيجي

ويعد الهدف الاستراتيجي لمبادرة «حياة كريمة» هو تحقيق التطوير الشامل للريف المصري، كما يلي.

- أكثر من 1 تريليون جنيه، التكلفة التقديرية للمشروع.

- يوليو 2021، تم إطلاق المشروع القومي لتطوير قرى مصر.

- 4800 قرية، يستهدفها المروع بواقع 175 مركزا.

- الشمروع يستهدف 22 محافظة.

- 60 مليون مواطن يسكنون الريف المصري مستهدف تحسين جودة حياتهم.

مراحل تنفيذ مشروع «حياة كريمة»

- المرحلة الأولى: خلال 2021 - 2023 تستهدف 52 مركزا.

- المرحلة الثانية: خلال 2023 - 2025 تستهدف 52 مركزا.

- المرحلة الثالثة: خلال 2025 - 2027 تستهدف 71 مركزا.