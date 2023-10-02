أسرة الفنان الراحل محمد فريد تتلقى العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية اليوم

تتلقى أسرة الفنان الراحل محمد فريد العزاء مساء اليوم الاثنين، بعد صلاة المغرب في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

رحل الفنان محمد فريد في 30 سبتمبر الماضي عن عالمنا، بعد صراع طويل مع المرض، بعد أن نقل لأحد مستشفيات القاهرة خلال الساعات الماضية.

وشيّعت جنازة الفنان محمد فريد إلى مثواه الأخير من مسجد الحصري بأكتوبر، عقب صلاة ظهر أمس الأحد.

سبب وفاة الفنان محمد فريد

كشفت ناهد ابنة الفنان الراحل في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن والدها يعاني من نقص حاد في الهيموجلوبين بالدم وهو مرض يعاني منه منذ فترة طويلة.

محطات في حياة محمد فريد

محمد فريد ممثل مصري ظهرت موهبته منذ دراسته في مرحلة الثانوية بمدرسة بني سويف الثانوية، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية وأنهى دراسته بعد حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله «ليالي الحلمية، احكي يا شهرزاد، الديلر، القاصرات، الشيطانة التي أحبتني، حب في الزنزانة».