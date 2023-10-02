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«عبد الغفار»: أنفقنا 222 مليار جنيه لتطوير المنظومة الصحية

كتب:

منتصر سليمان
01:47 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
وزير الصحة

وزير الصحة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إنه فى ظل 105 ملايين مواطن وأكثر، موجودين على أرض مصر، فإن التحدي كبيرًا، وبالتالي، إنفاق 222 مليار جنيه على قطاع الصحة، يعني أنّ المبلغ في حاجة إلى أن يتضاعف.

وزير الصحة: نحتاج إلى 260 مليار جنيه لمعادلة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأضاف وزير الصحة خلال كلمته في اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزراء والمسؤولين: «لو محتاجين نوصل لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإننا بحاجة الى 3 أضعاف ذلك المبلغ للإنفاق على الصحة، وما يعادل 260 مليار جنيه سنويًا لمعادلة الخدمات الصحية المقدمة من بعض الدول».

وزير الصحة: أنفقنا 222 مليار جنيه على تطوير المنظومة

وأوضح أنه لو تطلعنا إلى أكبر الدول ذات الدخل المتوسط، فإننا بحاجة الى 1.3 تريليون جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أنه رغم إنفاق 222 مليار جنيه، الا أنّ ذلك الرقم ما زال متواضعًا، مقارنة بالاحتياج الفعلي للمواطن.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يقول إن الدول التي إمكانياتها محدودة، وليست لديها القدرة المالية الضخمة، لابد أنّ تفكر بطريقة مختلفة بها إبداع في الفكر والمجهود والعمل، وتعادل ضعف الإمكانيات بزيادة العمل.

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