مشروع تلال الفسطاط أكبر متنفس أخضر بالقاهرة.. مقام على مساحة 500 فدان

يعد مشروع تلال الفسطاط الجاري تنفيذه حاليا، أحد أكبر المشروعات القومية بمنطقة تلال الفسطاط، وتعتبر أحد أكبر الحدائق من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتقام على مساحة 500 فدان في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، لتكون أكبر متنفس أخضر في قلب القاهرة.

أنشطة متنوعة

وأشار كتاب «حكاية وطن» الصادر عن مجلس الوزراء، أن المشروع يتضمن عددا مـن الأنشطة التي تعتمد علـى إحياء التراث المصري عبـر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلا عـن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة ومنطقة حدائق تراثية كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصري الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.

ويضم مشروع تلال الفسطاط 8 مناطق، منها المنطقة الثقافية والمنطقة الاستثمارية ومنطقـة المغامرات ومنطقـة التلال ومنطقـة الأسواق والنادي الرياضي والساحة وحوالي 14 بوابة للحديقة ومعظمهـا مناطـق خضراء.

مشروع تلال الفسطاط ريزيدنس

جار حاليا تنفيذ مشروع تلال الفسطاط ريزيدنس على مساحة 30 فدانا، كمشروع استثماري مكون من مجموعة من الأبراج ذات الطابع المعماري المميز، وتحتوي على حوالى 1416وحدة سكنية، و584 وحدة تجارية بتكلفة تتعدى 2.5 مليار جنيه.