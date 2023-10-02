تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن.. عيار 21 يخسر 17 جنيهاً

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن أسعار الذهب الآن في مصر، في ظل التراجعات الملحوظة في بداية التعاملات المسائية، اليوم الاثنين، بقيمة وصلت إلى 17 جنيهاً للجرام عيار 21، الأكثر مبيعاً، وذلك داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب الأن في مصر، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2155 جنيها.

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 2463 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 1847 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في مصر

- فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة 1437 جنيها.

- وعن سعر جرام الذهب عيار 12 يبلغ الأن 1231 جنيها شراء.

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب اليوم الأثنين يبلغ 17240 جينها.

- أما سعر الاونصة يسجل 76595 جنيها شراء.