«المصريين الأحرار» بمطروح يطالب الرئيس السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة

احتفل حزب المصريين الأحرار بأمانة مطروح في ميدان الإسكندرية بالمحافظة، بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ودعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء للجمهورية الجديدة على طريقته الخاصة، حيث امتطاء الخيول العربية والرقص على الأغاني.

تفويض الرئيس السيسي باستكمال مسيرة الحفاظ على الوطن

يأتي ذلك، وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لكافة المستويات التنظيمية، بالاحتشاد في جميع ميادين محافظات مصر، لإعلان استمرار روح 30 يونيو العظيمة، وتفويض الرئيس السيسي باستكمال مسيرة الحفاظ على الوطن، وتأكيد أن الشعب الذي رفض جماعات الشر، ما زال حاضرًا على الأرض.

ومن جهته، أكد سلطان الزعيري أمين الحزب بمحافظة مطروح، أنّ الاحتفالات العظيمة بذكرى انتصار أكتوبر واستعادة الأرض ونصر العزة والكرامة، يتزامن معها انعقاد مؤتمر حكاية وطن، برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمن عرض النجاحات التي شهدتها مصر عبر 10 سنوات على كافة الأصعدة والمجالات.

وأضاف، أن المصريين الأحرار والحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها الحزب برعاية الدكتور عصام خليل، كان أول القوى السياسية، التي اعتبرت أن الرئيس السيسي، مرشحها الرئاسي وسط تلاحم الجماهير حتى يواجهوا شائعات الإرهاب المغرضة وتوضيح نجاحات الدولة المصرية.