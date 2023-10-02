عضو لجنة العفو الرئاسي: الرئيس السيسي أول من أهتم بالشباب

قال كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، إن الرئيس السيسي، أول رئيس يهتم بالشباب، وتمكينهم في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن مؤتمرات الشباب التي عقدتها الدولة المصرية، تعكس اهتمام الدولة، بأن يكون للشباب دور محوري في صناعة القرارات والسياسات.

الدولة تستثمر الكتلة الشابة في مصر

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة تستثمر الكتلة الشابة في مصر ببناء قدراتها على جميع المستويات كخطوة أولى، وهو ما يحدث بالفعل متمثلاً في «أكاديمية التأهيل والتدريب» التي تدشنها رئاسة الجمهورية.

وأكد كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، أن الشباب المصري حظي خلال الـ10 سنوات الماضية، باهتمام كبير للغاية من الدولة المصرية.