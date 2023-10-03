لقطة استعراضية في مباراة كرة قدم بالبرازيل تحول الملعب لساحة معركة.. ماذا حدث؟

«ساحة معركة» هكذا تحول ملعب «أوربانو كالديرا»، معقل فريق سانتوس البرازيلي، بعد 10 دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني، خلال مواجهة الفريق لضيفه فاسكو دي جاما، في إطار الجولة الـ25 من مسابقة الدوري البرازيلي الممتاز للموسم الكروي 2023 - 2024.

الوقوف على الكرة يتسبب في معركة بالدوري البرازيلي

كانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم فريق سانتوس بثلاثية لهدف، وعندها قرر لاعب سانتوس تنفيذ حركة استعراضية بالوقوف على الكرة، وهي الحركة التي يعتبرها الخصوم استهزاء بهم في كرة القدم.

وعلى الفور كان رد الفعل عنيفا من الفريق المنافس، إذ تدخل لاعب فاسكو دي جاما، ردا على ما اعتبره استهزاء بفريقه، ليتحول المستطيل الأخضر إلى ساحة حرب بين الفريقين، كادت أن تؤدي إلى كارثة كبرى لولا تدخل حكم اللقاء الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه ثلاثة لاعبين من الفريقين.

معركة في الدوري البرازيلي بسبب الوقوف على الكرة على طريقة رمضان صبحي

حركة الوقوف على الكرة، اشتهر بها في الدوري المصري رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، الذي كان أول من قام بها في الدوري المصري خلال استعراضه لمهارة الوقوف على الكرة أمام الزمالك في مناسبتين مختلفتين بالسوبر المصري ومباراة القمة بالدوري في موسم 2015.

Tángana en el fútbol brasileño por gesto del venezolano Soteldo



Yeferson Soteldo, habilidoso jugador venezolano realizó este gesto, que llevó a que le asestaran una fuerte entrada al final del encuentro entre Santos y Vasco Da Gama.pic.twitter.com/f8VEOWcfPI — Notitarde (@webnotitarde) October 2, 2023

مشهد مباراة سانتوس ونظيره فاسكو دي جاما، الذي أدى إلى أزمة كبرى داخل الملعب، كان مشابها لما حدث في مباراة القمة منذ 8 سنوات في الدوري المصري، بعدما اعتبر لاعبو الزمالك، حركة رمضان صبحي الاستعراضية استفزازا للفريق الأبيض، الذي كان متأخرا حينها بهدفين نظيفين، ليدخل اللاعبون في اشتباكات خلال أحداث اللقاء، وهو ما تكرر في السوبر المصري بين القطبين بالإمارات.

وبحسب تقارير برازيلية، فإن فريقي سانتوس وفاسكو دي جاما، أصبحا معرضان لعقوبات قاسية من جانب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بعد الاشتباكات العنيفة التي دارت بين اللاعبين داخل الملعب، وتوقف المباراة لمدة طويلة، قبل أن يتم استئنافها لتنتهي لصالح أصحاب الأرض بأربعة أهداف لهدف.