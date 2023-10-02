المصريون في الداخل والخارج يرحبون بقرار الرئيس للترشح لفترة رئاسية جديدة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترشحه للانتخابات الرئاسة المقبلة 2024، استجابته لملايين المصريين بالميادين في كل المحافظات، إذ احتشد المصريون في احتفاليات ضخمة مطالبين بترشح الرئيس لفترة مقبلة.

وقال خلال كلمته في الجلسة الختامية لفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، إنه يلبي اليوم نداء المصريين مرة أخرى، وعقد العزم على الترشح لفترة رئاسية جديدة.

الإعلان الذي لاقى ترحيبا شعبيا كبيرا، من كل فئات الشعب، وهو ما ترجمه الملايين في الميادين بكل محافظات مصر. وأكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، لـ«الوطن»، أن استجابة الرئيس لنداء ملايين المصريين والترشح لولاية رئاسية جديدة، تعكس حرص الرئيس على الحصول على تفويض رسمي من المصريين قبل إعلانه الترشح الرسمي.

أشرف زكي يشكر الرئيس

من جانبه أعرب أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته بإعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، في تصريحات عبر قناة «دي أم سي»، وقال: «بنقوله شكرا يا ريس إنك لبيت نداء جموع المصريين، لاستكمال مسيرة الأمن والبناء»، مشيرا إلى اهتمام الرئيس السيسي بالفن، والفنانين وأن الكثير من أحلام الفنانين تحققت في عهده.

ولم يقتصر الترحيب على المصريين في الداخل بل شمل المصريين في الخارج إذ أعرب نصر مطر، منسق حملة «كن مع الوطن»، للمصريين في الخارج عن سعادته بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لولاية رئاسية جديدة، موضحا أن الإعلان وقع موقع الفرح والسرور على نفوس أبناء الجالية المصرية في الخارج.

الرئيس السيسي استجاب لنداء عشرات الملايين من المصريين

وفي النمسا قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا، ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، لـ«الوطن»، إن الرئيس السيسي استجاب لنداء عشرات الملايين من أبناء الشعب المصري، للترشح وتولي المسؤولية الكبيرة التي هو أهل لها.

علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، أعرب عن سعادته البالغة بإعلان الرئيس الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الرئيس هو رجل المرحلة، وحقق العديد من الإنجازات يشهد لها الجميع في مختلف القطاعات، مثل التعليم والصحة والنقل.