نائبة: توجيهات السيسي لإنجاز المشروعات تأكيد على جديته لتحقيق التنمية

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير الإسكان والنقل بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات قبل نهاية 2025، بدلا من 2030، خلال اليوم فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن، تأكيد لجديته في تحقيق التنمية والارتقاء بالدولة.

هند رشاد: السيسي يعمل على توفير كافة احتياجات المواطنين

وأوضحت رشاد في تصريحات صحفية لها، أن الرئيس السيسي دائما يثبت لجموع الشعب المصري أن هدفه هو العمل للارتقاء بالدولة وتوفير كافة احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.

وأكدت أمين سر إعلام النواب، أن مداخلات الرئيس السيسي خلال جلسات المؤتمر تأكيد على حرصه الدائم لتفعيل مشاركة المواطن المصري في الشأن العام، بالإضافة إلى تعزيز الحوار مع المواطنين، كما عكست طبيعة العلاقة القائمة على الصراحة والمكاشفة والواقعية بين الرئيس والمصريين لمواجهة كافة المشكلات والتحديات مهما كانت التضحيات.

وتابعت النائبة هند رشاد، بأن مؤتمر حكاية وطن يقدم عرضا شاملا بالمعلومات والمؤشرات والحقائق لما شهدته مصر على مدار السنوات الأخيرة من إنجازات ومشروعات متنوعة، في ظل التحديات والأزمات الإقليمية والدولية.

وأشارت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى أن المؤتمر بمثابة تأكيد على أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.