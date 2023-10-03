عضو بـ«النواب»: ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة هدفه الحفاظ على الوطن

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة يستهدف الحفاظ على الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

السيسي نجح في إنشاء الدولة من جديد

وأوضحت خلال تصريحات صحفية أن الرئيس السيسي نجح في إنشاء الدولة المصرية من جديد مخترقا كل الحواجز والعقبات دون خشية، بل وضع يده على بؤر الفساد والبيروقراطية اللذان كانا لهما دور كبير في تكوين عراقيل منعت الوصول للاستفادة القصوى في كثير من الملفات، والسير بالدولة في الطريق الصحيح نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي قائد وطني لم يخذل شعبه، وأخلص في سبيل رفعة ونصرة الوطن، ودفع عجلة الدولة نحو الإنتاج والتنمية والبناء.

تجديد العهد بين الرئيس والشعب

وأكدت أن استحقاق 2024 سيكون بمثابة تجديد للعهد بين الرئيس السيسي والشعب المصري نحو استكمال ما شرع فيه من مسار للبناء والتنمية، على أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هما دائما علامات الطريق التي تهدي المسيرة والمسار للمرحلة القادمة.

وأشارت إلى أن حكاية الوطن لم تقم فقط على التنمية في مشروعات قومية تتعلق بالبنية التحتية، وإنما شملت كل فئات المجتمع للنهوض بمستوى معيشتهم من خلال توفير حياة كريمة لهم عبر القضاء على العشوائيات ومبادرة تنمية الريق المصري.