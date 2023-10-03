سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق بالفيوم.. والعظمى تسجل 31 درجة

شهدت محافظة الفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة بمختلف أرجاء الإقليم، ويسود طقس غائم جزئيًا على مدار اليوم بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فضلًا عن استقرار درجات الحرارة العظمى والصغرى، بينما تنشط حركة الرياح قليلًا.

وتساقطت الأمطار الخفيفة داخل مدينة الفيوم، وعلى الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وبعض القرى، وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس اليوم في الفيوم.

أمطار في محافظة الفيوم اليوم

وكانت الأرصاد الجوية قد توقعت سقوط أمطار خفيفة اليوم على محافظة الفيوم بنسبة حدوث 20 وحتى 40%، وهو ما حدث بالفعل في الصباح، حيث هطلت الأمطار في الصباح الباكر، أثناء ذهاب الطلاب إلى مدارسهم فيما ردد الأهالي عبارة «اللهم صيبًا نافعًا».

حالة الطقس في الفيوم

وفيما يخص حالة الطقس في الفيوم، فإنّه من المتوقع أن يسود طقس غائم جزئيًا، يكون مائل للحرارة نهارًا يتحول إلى لطيف ليلًا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23 مئوية، ويخفف سقوط الأمطار من الشعور بالحرارة، فيما بلغت نسبة الرطوبة 46%.

هل يوجد رياح في الفيوم؟

وتشهد حركة الرياح في محافظة الفيوم، نشاطًا بين الحين والآخر، حيث تبلغ سرعتها نحو 32 كيلو مترًا في الساعة، والتي ربما تتسبب في ظهور أعراض بسيطة إلى متوسطة لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الجيوب الأنفية، في حالة تعرضهم للهواء لفترات طويلة.

الطقس في الفيوم أسبوع كامل

وفيما يخص حالة الطقس في الفيوم فإنّه من المتوقع أن تشهد المحافظة سقوط أمطار خفيفة ونشاط في حركة الرياح على مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة، بينما تشهد يومي السبت والأحد نشاط في حركة الرياح فقط.

الطقس في وادي الريان

وفيما يخص حالة الطقس في وادي الريان، فإنّه يسود طقس معتدل يصلح للاستمتاع برحلات السفاري والتخييم وممارسة رياضة التزحلق على الرمال، لذلك تشهد المحافظة رواجًا سياحيًا كبيرًا خلال هذه الأيام.