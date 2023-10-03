خريطة سقوط الأمطار اليوم على المحافظات.. العظمى تصل لـ39 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق في عدة محافظات أبرزها السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، وتقل حدتها كلما تقدمت لتصبح خفيفة على السواحل الشرقية وبعض المحافظات الأخرى.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فضلًا عن أماكن سقوط الأمطار، ودرجات الحرارة المتوقعة على جميع المحافظات.

هيئة الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، استمرار توافر فرص سقوط أمطار على شمال البلاد، وشمال الوجه البحري، وخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة، وجنوب الوجه البحري، وشمال الصعيد، والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية.

أماكن سقوط الأمطار

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ أماكن سقوط الأمطار المتوسطة تتضمن مدن الإسكندرية، ومرسى مطروح، والسلوم، وسيدي عبد الرحمن، ومارينا، وبرج العرب، ومحافظات شمال الوجه البحري، فضلًا عن محافظات الوجه البحري أبرزها البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، ودمياط، إضافة إلى محافظة الإسماعيلية.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، يتحول إلى لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة في المحافظات اليوم

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات الآتي:

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 30 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية.. العظمى 28 والصغرى 22.

- جنوب سيناء.. العظمى 34 والصغرى 26.

- شمال الصعيد.. العظمى 32 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد.. العظمى 39 والصغرى 26.