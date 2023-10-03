«صرف القاهرة» تعرض أحدث تقنيات معالجة المياه في معرض «اكسبوتك»

تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جناح الشركة في المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات «اكسبو تك 2023»، والذي يشارك فيه شركات مياه القاهرة ومياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومطروح وأسوان، ومياه وصرف الإسكندرية.

وأكد رئيس الشركة القابضة للمياه، أن المعرض في نسخته الثانية من الأحداث الهامة المتخصصة بعرض أحدث التقنيات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي؛ وذلك نظراً للتجمع الدولي والمحلي الكبير لكبرى الشركات المتخصصة في مجال تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي.

استعراض أحدث التكنولوجيات

وقال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن المشاركة بالمعرض تتيح لشركات مياه الشرب والصرف الصحي التعرف على أحدث التكنولوجيات، من خلال المعروضات المتنوعة من معدات وأجهزة ومهمات وتجارب ونماذج محاكاة.

محطة المعالجة والتنقية

وأشار «حسن»، إلى عرض ماكيت لمشروع محطة المعالجة والتنقية والري لعرب أبو ساعد، يوضح مراحل التنقية والمعالجة المختلفة بالمحطة، والتي تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية والقدرة التصميمية للمحطة بطاقة 550 ألف م3/يوم، والتي تخدم حوالي1.6 مليون نسمة في مناطق مختلفة، بدءاً من الطريق الدائري بالمعادي إلى حلوان والتبين في جنوب القاهرة، حيث سيتم توسعتها بإضافة 250 ألف م3/يوم لتصبح إجمالى الطاقة 800 ألف م3/يوم لخدمة 2.3 مليون نسمة حتى عام 2037، كما يهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة واستدامة مرافق الصرف الصحي في جنوب القاهرة ورفع كفاءة ترعة الصف، وكذا المساهمة في إدارة فعالة ومستدامة لموارد المياه في مصر.

المنتجات المُصّنعة

وتابع رئيس صرف القاهرة، أن جناح الشركة يحتوي أيضاً على عدد من المنتجات المصنعة بالاعتماد الذاتي كأغطية البالوعات وأسياخ التسليك وكومبوست «الحمأة المعالجة» المستخدمة في التسميد، ومهمات الوقاية الشخصية والتأمين، بالإضافة إلى عرض مهمات الغطس كالبدل الجافة بمشتملاتها وكمبروسور الإمداد وأجهزة التحدث وكاميرا التصوير تحت الماء، وكذلك بروشورات ومطبوعات للحث على أهمية ترشيد المياه وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وكتيبات ومهمات خاصة بتعليمات السلامة والصحة المهنية.