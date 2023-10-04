أرخص وجبات مصنعة للأطفال والطلاب في اليوم المدرسي.. اعرف الكيلو بكام

مع الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، يحرص أولياء الأمور على توفير وجبات مناسبة لأطفالهم، تحتوي على الكثير من البروتينات، التى تساعدهم على التركيز فى اليوم المدرسي والمذاكرة وأداء الأنشطة المدرسية المختلفة.

أسعار اللحوم المصنعة في المجمعات

لذا وفرت وزارة التموين، الكثير من أنواع اللحوم المصنعة، سواء اللحوم الحمراء أو البيضاء، التي تدخل فى كثير من الوجبات الخفيفة التى يمكن توفيرها للأطفال في «اللانش بوكس» المدرسي، حيث البيع بأسعار مخفضة في جميع منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية.

أسعار اللحوم البيضاء المصنعة «دجاج»

- سعر كيلو البانيه 110- 140 جنيهًا وفقًا للنوع.

- سعر كيلو استربس دجاج بين 130 و140 جنيهًا وفقًا للنوع .

أسعار اللحوم الحمراء المصنعة

- سعر كيلو البرجر المجمد يبدأ من 110 حتى 130 جنيهًا حسب نوعه.

- سعر كيلو البرجر الطازج 150 جنيها.

- سعر كيلو سجق المجمد بين 120 و130 جنيهًا حسب النوع.

- سعر كيلو السجق الطازج 170 جنيها.

- سعر كيلو سوسيس المجمد بين 100 و120 جنيهًا وفقًا للنوع.

أسعار اللحوم في المجمعات اليوم

سعر كيلو اللحوم السوادني الطازجة 195 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة 160 جنيها.

- سعر كيلو الضأن المبرد 250 جنيها.

- سعر كيلو الحوم البلدي الطازجة 280 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الضأن الطازج 270 جنيها.