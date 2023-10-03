«مستقبل وطن»: تنظيم احتفالية الكوربة لتأييد الرئيس السيسي استغرق 48 ساعة فقط 

قال علاء شاكر، المدير الإداري لأمانة مستقبل وطن بمنطقة مصر الجديدة، إن مشهد الفرحة الذي عم على ميدان الكوربة بسبب إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، والإقبال الكبير من المواطنين على التواجد في الميدان، يؤكد أن هذا الترشح هو استجابة لنداء الشعب.

تأييد الشعب للرئيس السيسي في الانتخابات يؤكد أنهم على درجة عالية من الوعي

ولفت المدير الإداري لأمانة مستقبل وطن بمنطقة مصر الجديدة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن تأييد المصريين للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة يؤكد أنهم يتمتعون بدرجة عالية من الوعي، وأنهم على إدراك بالمشهد السياسي الحالي، وكذا الجهود المبذولة من الرئيس على مدار الـ10 أعوام الماضية التي تمكن خلالها من تحقيق طفرة حقيقية في شتى المجالات.

48 ساعة لتنظيم الاحتفالية

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن بذل جهودا كبيرا في التنظيم والتحضير والإعداد للاحتفالية في ميدان الكوربة، وتمكن من الانتهاء من التجهيزات كافة خلال 48 ساعة فقط، وهو وقت قياسي لتنظيم ذلك الحفل الضخم، موضحا أن هذا الإنجاز ناتج للترابط بين منظمين الحزب، وكذا الخبرة الكبيرة التي يمتلكها مستقبل وطن في مسألة تنظيم الفاعليات الرسمية، وهو ما أدى إلى تنسيق الجهد وتوفير الوقت.

وعن مشاركة مستقبل وطن في الاحتفالية، أضاف: «حزب مستقبل وطن هو الظهير الشعبي للقيادة السياسية والداعم الأول للرئاسة، بالتالي لابد من تواجدنا في فاعلية هامة كالتي نشهدها اليوم».