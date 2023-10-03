علاء عابد رئيسا لـ«نقل النواب» بالتزكية: شكرا لزملائي على تجديد الثقة

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز النائب علاء عابد برئاسة اللجنة بالتزكية، وفوز النائبين وحيد قرقر ومحمود الضبع بمقعدي الوكلاء، ومحمد السيد عوض بمقعد أمين السر.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، عقب فوزه برئاسة اللجنة للعام الرابع على التوالي، إنّ اللجنة ستعمل على التشريعات والقوانين والاتفاقيات لاستكمال حكاية وطن، موجّها الشكر لأعضاء اللجنة لتجديد الثقة فيه رئيسا للجنة للمرة الرابعة على التوالي: «أشكر زملائي على تزكيتي رئيسا للجنة بدور الانعقاد الرابع، هذا شرف عظيم، وأجدد العهد معكم على أن تكون إدارة اللجنة بتجرد وحياد تام وسماع كل الآراء والمقترحات التي تسهم في بناء جمهوريتنا الجديدة».

وأضاف عابد، أنّ دور الانعقاد الرابع مهم جدا وسيناقش مشروعات قوانين، واتفاقيات مهمة، وسنتابع من خلال رقابتنا تنفيذ المشروعات القومية وما تم إنجازه منها بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة النقل ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة، لافتا إلى أنّ اللجنة ستجري عددا من الزيارات الميدانية، فضلا عن استكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والمتعلقة بمشكلات الطرق والمزلقانات على مستوى الجمهورية.