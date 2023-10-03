القطاع العقاري بألمانيا يغرق في أزمة طاحنة.. أسعار الفائدة والمواد الخام السبب

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «القطاع العقاري في ألمانيا يغرق في أزمة طاحنة»، جراء القفزة الكبيرة في أسعار الفائدة وتكاليف المواد الخام، تضاعف تعثر المطورين العقاريين في ألمانيا، وعُلق العمل في عدد كبير من المشروعات.

أزمة غير مسبوقة

أزمة لم يشهد مثلها قطاع العقارات في ألمانيا منذ 30 عاما، إذ أعلنت واحدة من كل 5 شركات عقارية، إلغاء مشروعات في أغسطس، بينما تواجه 11.9% من الشركات صعوبات تمويلية.

وذكر التقرير، الذي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن قطاع العقارات يمثل ما يقرب من خُمس الناتج الإجمالي لألمانيا، ويشكل العاملون فيه نحو 10% من إجمالي العاملين في البلاد.

الحكومة الألمانية وعدت ببناء 400 ألف وحدة سنويا

الحكومة الألمانية وعدت ببناء 400 ألف وحدة سنويا لمواجهة النقص المزمن في المساكن الذي تفاقم إثر الطالب المتزايد من تدفق اللاجئين والعمال الأجانب، ولكن الرياح المعاكسة أدت إلى انخفاض تصاريح البناء بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي.