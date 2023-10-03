توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة وسحب وأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، موضحة أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ويكون معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، حارا على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة وسحب وأمطار

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك سحبا منخفضة ومتوسطة تتكون على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق، لكنها تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مشيرة إلى احتمال تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة الأربعاء 4 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 5 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 6 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 الصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 26 درجة مئوية.